Mürsel Küçükal'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
|15 Kasım 2019 02:16
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Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde şüpheli bir şekilde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve yanındaki Canan Coşkun, Kazım Kızıl ile Tuba Demir'in 'komisyon' adını kullanarak sorguladıkları Mürsel Küçükal'ın emniyette verdiği ifade oraya çıktı.
Küçükal, emniyetteki ifadesinde, Şaban Vatan'ın kendisine, "istersen eşinle sen benim evime gelebilirsin seni koruyabilirim sana para da verebilirim Haluk Levent arkamızda Koskoca Haluk Levent arkamızda meclis üyeleri de arkamıza arkamda kuvvetli paradan sıkıntı olmaz' dediğini söyledi.
Kendisinin 4 kere olay yerinde sırt üstü süründürüldüğünü ifade eden Mürsel Küçükal, "Şaban Vatan atölye içerisinde bana 'Ben seni iyi tanıyorum ben sana telefon numaramı verdim, Beni niye aramadın, fabrikaya da gel dedim niye aramadın beni' dedi. Daha sonra, 'istersen eşinle sen benim evime gelebilirsin seni koruyabilirim sana para da verebilirim Haluk Levent arkamızda Koskoca Haluk Levent arkamızda meclis üyeleri de arkamıza arkamda kuvvetli paradan sıkıntı olmaz' dedi. Şaban bana bunları söylerken odada bulunan şahıslar hepsi bizi seyrediyordu. Sanırım kamera ile çekim yapıyorlardı Şaban devamında bana 'Seni yakacaklar, olay senin üzerine kalacak" dedi" ifadelerini kullandı.
"Ben kendisine 'DNA işi var O, ne dedim" diyen Mürsel Küçükal'a Şaban Vatn'ın cevabının ise, "Şaban bana, "kızımın tırnak içerisindeki DNA mı? Onu ayarlarız ona bir DNA uydururuz onu adli tıpta ayarlarız' dedi. Ben bir şey demeden korktuğum için kabul etmiş gibi davrandım sonra da odada bulunan şahıslar hep birlikte dışarı çıktık" dediği ifade tutanaklarına yansıdı.
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