ABD askerleri PKK mezarlığında
Suriye'de petrol bölgelerinde PKK'lılarla devriye atan ABD askerleri, Haseke'de terör örgütünün 'Xebat Şehitliği' olarak adlandırdığı mezarlığı ziyaret etti. Derin ilişki, Trump'ın 'çekiliyoruz' açıklamasının ardından Pentagon'un Suriye'de PKK ile ilişkileri daha da geliştirdiğini ortaya koydu. Terörist mezarlığında bir süre kalan ABD askerleri, daha sonra bölgeden ayrıldı
|15 Kasım 2019 06:41
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çekiliyoruz' açıklamasının ardından PKK ile ilişkileri daha da derinleştiren Pentagon, işi teröristlerin mezarlığını ziyarete kadar vardırdı.
Haseke'de PKK'lılarla birlikte petrol bölgelerinde devriye atan ABD askerleri, ardından terör örgütünün 'Xebat Şehitliği' olarak adlandırdığı mezarlığa gitti.
Burada Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarları başında bir süre kalan ABD askerleri ardından bölgeden ayrıldı.
M. Şakir Saraç
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