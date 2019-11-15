Göçmenlere Yunan zulmü



Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir Çeşme'de Top Burnu açıklarında görülen Türk bayraklı bir tekneden şüphelenerek bölgeye hareket etti. Teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Suriye ve 10 Somali uyruklu göçmen yakalandı. Kaçak geçişi organize ettiği iddiasıyla M.Y, gözaltına alındı. Ekiplerce karaya çıkarılan göçmenler ve organizatör olduğu iddia edilen şüpheli, Sakız Adası'na doğru gittikleri sırada teknelerine Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldığını, bunun üzerine geri döndüklerini söyledi.



Teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Suriye ve 10 Somali uyruklu göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

100 MERMİ ATTILAR

Ekipler, teknede yaptıkları incelemede birçok noktada kurşun delikleri bulunduğunu ve teknenin arka bölümündeki kurtarma botunun patladığını belirledi.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan göçmenlerden Suriyeli Baz Muhammed (21), akşam saatlerinde tekneye bindiklerini ve yaklaşık yarım saat sonra Sakız Adası'na yaklaştıklarını söyledi. Adaya yaklaşık 20 metre kala durduklarını kaydeden Muhammed, şöyle devam etti: "O sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiğini gördük. Uzaktan geldiler, teknelerinde ışık yoktu. 200 metre yaklaştıktan sonra ışıklarını açtılar. Havaya birkaç kez ateş ettiler. Biz durmadık devam ettik, sonrasında bize de ateş ettiler. 15-20 dakika bize ateş ettiler. Yaklaşık 100 mermi attılar. Birkaç kere tekneyi vurdular, sonrasında biz kaçtık hatta tekne az daha alabora olacaktı. Biz son anda kurtulduk. Kaptan bizi geri götürdü. Burada Türk Sahil Güvenlik ekipleri gelip bizi aldı ve Sahil Güvenlik merkezine getirdi."

DELİKLER TESPİT EDİLDİ

Ekipler, teknede yaptıkları incelemede birçok noktada kurşun delikleri bulunduğunu ve teknenin arka bölümündeki kurtarma botunun da patladığını belirledi. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Y, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Dövüp geri gönderdiler

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Eskiköy civarında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede darbedilmiş ve bitkin halde İran, Irak ve Pakistan uyruklu 3 göçmen buldu. Yunanistan'a geçmeleri sonrası yakalandıklarını ve Yunan askerlerinin kendilerini copla döverek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildiklerini ileri süren göçmenler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu görülen göçmenlerden ikisinin kollarında kırık tespit edildi.

HAPİSTE BEKLETTİLER

Hastanedeki tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen göçmenler, yaşadıklarını anlattı. Afganistanlı Omid Rezai (30), Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada Yunan askerlerince yakalandığını, şiddetli şekilde dövülerek Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti. İran uyruklu Bilal Rüstem de (24) işkence gördüğü Yunanistan'dan geri gönderildiği Türkiye'de kendisine çok iyi bakıldığını, tedavisinin sağlandığını ifade etti. Iraklı Şadıman Kamil (17), Yunanistan'da 2 gün hapiste bekletildiğini, çocuk olduğunu söylemesine rağmen kendisine şiddet uygulandığını söyledi.