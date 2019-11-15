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Cumhurbaşkanı Erdoğan soyunma odasına inerek Millileri kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç bitiminde A Milli Takımın soyunma odasına inerek, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı
 15 Kasım 2019 08:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan soyunma odasına inerek Millileri kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribünden izlediği 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımının soyunma odasına indi. Futbolcuları tek tek tebrik eden, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibini kutlayan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.
Memurlar.Net
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