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2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2011 yılı KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Bugüne kadar sadece 2010 yılındaki KPSS'den dolayı kopya soruşturmasına bağlı gözaltılar yapılmıştı. 2011 yılındaki KPSS'de kopya çekildiğine yönelik olarak ilk kez gözaltı yapılıyor.
 15 Kasım 2019 08:35
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2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı

2011 KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i, 29 ildeki operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının, FETÖ üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine 59'u aktif görevde 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 29 ilde operasyon düzenlendi.

45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar sadece 2010 yılındaki KPSS'deki kopya soruşturmasına bağlı gözaltılar yapılmıştı. 2011 yılındaki KPSS'de kopya çekildiğine yönelik olarak ilk kez gözaltı yapılıyor.
Anadolu Ajansı
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