2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
|15 Kasım 2019 08:35
|Yazdır
2011 KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i, 29 ildeki operasyonla yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının, FETÖ üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine 59'u aktif görevde 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 29 ilde operasyon düzenlendi.
45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bugüne kadar sadece 2010 yılındaki KPSS'deki kopya soruşturmasına bağlı gözaltılar yapılmıştı. 2011 yılındaki KPSS'de kopya çekildiğine yönelik olarak ilk kez gözaltı yapılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başkent'te hava kuvvetleri FETÖ operasyonu: 53 gözaltı
15 Kasım 2019 10:01
|HDP'li 4 belediye başkanına gözaltı
15 Kasım 2019 08:55
|HDP'li vekilin oğlu terör suçundan gözaltında
15 Kasım 2019 07:15
|Alman uyruklu 7 terörist daha sınır dışı edildi
14 Kasım 2019 21:00
|Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
14 Kasım 2019 19:47
|FETÖ'den gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
14 Kasım 2019 19:43
|Öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı
14 Kasım 2019 19:04
|Akıncı Üssü davasında sanıklar tahliye talep etti
14 Kasım 2019 18:41
|Artvin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
14 Kasım 2019 18:07
|DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi
14 Kasım 2019 17:12