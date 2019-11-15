Karayollarında durum
|15 Kasım 2019 08:40
|Yazdır
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bursa-İnegöl yolunun 26-55. kilometrelerindeki Bedresu, Akçasu, Çandır, Mezit-1, Mezit-3 ve Mezit-7 köprüleri ile Bozüyük-Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Mezit-8, Mezit-10 köprülerinin derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Milas-Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde yapılan elektromanyetik bakım çalışmalarından dolayı ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İşsizlik oranı Ağustos ayında artış gösterdi
15 Kasım 2019 10:04
|Üretim artışı umutları artırdı
15 Kasım 2019 09:56
|Altın satışlarında taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı
15 Kasım 2019 09:31
|Bekarlar Günü'nde en çok cep telefonu satıldı
14 Kasım 2019 21:10
|Mustafa Varank: Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor
14 Kasım 2019 11:24
|Sanayi üretimi eylülde yüzde 3,4 arttı
14 Kasım 2019 10:48
|Moody's'den Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri açıklaması
14 Kasım 2019 10:38
|Güne başlarken döviz fiyatları
14 Kasım 2019 09:45
|Yeni yasa ile yüksek komisyona ve masrafa fren
14 Kasım 2019 08:45
|Karayollarında durum
14 Kasım 2019 08:25