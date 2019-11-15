Esenboğa Metro projesi hazır
Ankara'da Esenboğa Havalimanına yapılacak metro projesinde sona gelindi.
|15 Kasım 2019 08:44
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Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri metro projesinin ihalesini 2020 yılında yapılacağını bildirdi.
Metro Projesi planlamada, Keçiören, Pursaklar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Havaalanı ve Çubuk'a kadar uzanıyor. Havalimanına ulaşmak isteyen bir vatandaş, Kızılay'dan bindiği takdirde 30 dk. içerisinde havalimanına metro aracılığıyla ulşamını sağlayacak.
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