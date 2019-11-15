HDP'li 4 belediye başkanına gözaltı
Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
|15 Kasım 2019 08:55
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