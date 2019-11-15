1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çalışana göre mesai saati' önerisi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun istihdam çalıştayından mesai saatlerinin çalışanlara göre ayrı ayrı belirlenmesi, bir işyerine bağlı olmadan uzaktan iş yapma gibi öneriler çıktı.
 15 Kasım 2019 09:23
Yazdır
'Çalışana göre mesai saati' önerisi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, geleceğin çalışma şekillerinde 'uzaktan ve yerinden çalışma' ile 'daha az çalışma daha çok kendini yaşama' eğilimlerinin ortaya çıktığını söyledi.

Uçum başkanlığında önceki gün Çankaya Köşkü'nde 'İstihdamın Korunması, Geliştirilmesi ve Gelir Güvencesi Bağlamında Yeni Çalışma İlişkileri Çalıştayı' düzenlendi. Toplantıda, çalışma sürelerinde dinamik uygulanmaması da görüşülürken, işe başlangıç ve bitiş saatlerinin çalışan tarafından ya da çalışana göre belirlenmesi konusu ile çalışılan günlerde farklı farklı calışma sürelerinin belirlenmesi önerileri de getirildi.

İş sözleşmesi türlerinde çeşitliliğin artırılmasının de ele alındığı çalıştayda, belirli iş sözleşmelerinde güvenceli değişiklik yapılabileceği gibi tespit ve öneriler de ele alındı.

Toplantıdan çıkan istihdam mevzuatındaki değişikliklere dair öneriler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Esenboğa Metro projesi hazır
15 Kasım 2019 08:44		 Sağlık Bakanlığı 6 yan dal branşının mağduriyetini giderdi
15 Kasım 2019 01:11
Yeni kimliklerle, ATM'den para çekilebilecek
14 Kasım 2019 23:46		 Taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeği öğretmenevinden
14 Kasım 2019 23:20
İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza
14 Kasım 2019 22:26		 Gümüşhane Valiliğinden 'define araması' açıklaması
14 Kasım 2019 17:32
TCDD personeline 3 bin TL promosyon
14 Kasım 2019 17:18		 Huzurevine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu
14 Kasım 2019 17:06
Başsavcılıktan 'İngiliz görevli' açıklaması
14 Kasım 2019 16:41		 Baba Şaban Vatan, tanığı atölyeye kapatıp tehdit etmiş!
14 Kasım 2019 14:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - 65 yaşını dolduranlar için resen emeklilik ile isteğe bağlı emeklilik arasında ne fark vardır?10:04 - İşsizlik oranı Ağustos ayında artış gösterdi10:01 - Başkent'te hava kuvvetleri FETÖ operasyonu: 53 gözaltı09:59 - Yargıtay'dan emsal karar: Şirket aracını özel işte kullanmak, haklı fesih nedeni09:56 - Üretim artışı umutları artırdı09:45 - 3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:31 - Altın satışlarında taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı09:27 - %60'a varan indirim09:26 - Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis aranıyor
09:25 - Hilal Kaplan'dan o diyalog sonrası ilk açıklama09:23 - 'Çalışana göre mesai saati' önerisi09:04 - Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'08:55 - HDP'li 4 belediye başkanına gözaltı08:44 - Esenboğa Metro projesi hazır08:40 - Karayollarında durum08:35 - 2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı08:20 - Erdoğan Trump görüşmesinde kilit yine S-400
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
HDP'li 4 belediye başkanına gözaltı
'Senatörleri ikna etmemi istedi'
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
neyim var portalı 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 3
SAADET ÖĞRETMEN 1
zaten amerika'nın yarısı türk 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
Stockholm sendromu 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK İşçi Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam