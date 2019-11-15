Hilal Kaplan'dan o diyalog sonrası ilk açıklama
Hilal Kaplan: Trump'ın zorlandığı bir soru sorduysak ne mutlu bize, amaç da buydu zaten, şehitlerimizin ruhu şad olsun
|15 Kasım 2019 09:25
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YPG'li terörist Mazlum Kobani ile ilgili sorduğu sorudan sonra, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü yazısında söz konusu diyaloğu "Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan gurur duyarız" ifadeleriyle yorumladı.
Kaplan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
"Soru sormasak, 'Uçaktaki gazeteciler ne işe yarar?', Trump sorumdan memnun kalsa, 'ABD Başkanı'na yağ çekti' diyeceklerdi. Trump'ın zorlandığı bir soru sorduysak ne mutlu bize; amaç da buydu zaten. Terör destekçilerine verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü gurur duyarız. Aktütün'den Reşadiye'ye, Merasim Sokak'tan Vodafone Arena saldırısına değin tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onları unutmayacağız, unutanlara hatırlatacağız."
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