Altın satışlarında taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı
|15 Kasım 2019 09:31
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) ardından Ticaret Bakanlığı da perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yaptı.
Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişiklik yapıldı.
Buna göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 ayı geçemeyecek.
BDDK de geçen ay kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısını 8'e yükseltmişti.
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