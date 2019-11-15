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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 15 Kasım 2019 09:35
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7610 5,7620
Avro 6,3510 6,3520
Sterlin 7,4010 7,4380
ANKARA
ABD Doları 5,7250 5,7850
Avro 6,3000 6,3700
Sterlin 7,3180 7,4700
Anadolu Ajansı
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