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3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi

İstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
 15 Kasım 2019 09:45
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3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi

İstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

Bakırköy Kaymakamlığı yaptığı açıklamada 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan aramada siyanür tespit edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
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