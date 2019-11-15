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3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
İstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
|15 Kasım 2019 09:45
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İstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.
Bakırköy Kaymakamlığı yaptığı açıklamada 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan aramada siyanür tespit edildiğini bildirdi.
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