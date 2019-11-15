Üretim artışı umutları artırdı

Geçen yılki kur saldırısının negatif etkilerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme süreci ile bertaraf ederek tüm makro göstergelerini pozitife çeviren Türkiye, kriz lobisinin iddialarının aksine yeniden büyüme döngüsüne girdi. Cari açıktan enflasyona, otomobil ve konut satışından elektrik tüketimine, kredi artışından kapasite kullanımına kadar toparlanmayı gösteren verilere sanayi üretimi de eklendi.

1 YIL SONRA ARTIYA GEÇTİ

Son bir yılda düşüş gösteren sanayi üretimi endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 3.4 artarak Ağustos 2018'den bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 3.2 arttı. 12 ay sonra ilk kez artış gösteren endeks, sanayi üretiminde dip seviyelerden dönüşün ve ekonomide yeniden büyüme dönemlerine girilmesinin en önemli işareti oldu. İkinci çeyrekte yüzde 3.4 daralan sanayi üretim endeksi, üçüncü çeyrekte arındırılmamış bazda yüzde 0.8 artarak, 4 çeyrek aranın ardından üretim artışı sağlandı.

ÜRETİM GENELE YAYILDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde üretimin geneline yayılan artışlar yaşandı. Özellikle yüksek teknoloji ürünleri başta olmak üzere tekstil, giyim, deri, gıda ürünleri imalatı sektörlerindeki artış dikkati çekti. Otomotiv ve inşaat sektörlerine yönelik son dönemde alınan tedbirler ve verilen desteklerin etkisiyle endekslerde görülen toparlanma belirtileri de söz konusu sektörler için gelecekte daha iyimser bir tablonun ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Kısa süre önce güncellenen Yeni Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, büyümenin üçüncü çeyrekte pozitife geçebileceğini belirtirken, Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan güçlü bir toparlanma olduğuna dikkat çekerek, "Talep ve üretimdeki hızlanma son çeyrek görünümüne daha çok pozitif etki edecek" dedi.