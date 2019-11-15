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Yargıtay'dan emsal karar: Şirket aracını özel işte kullanmak, haklı fesih nedeni

Yargıtay'dan emsal karar: Şirket aracını özel işte kullanmak, haklı fesih nedeni
 15 Kasım 2019 09:59
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Yargıtay'dan emsal karar: Şirket aracını özel işte kullanmak, haklı fesih nedeni

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü sonucuna vararak çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Daire, çalıştığı şirkete ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen çalışanın iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine karar verdi.
Memurlar.Net
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