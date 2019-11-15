Başkent'te hava kuvvetleri FETÖ operasyonu: 53 gözaltı
27 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı
|15 Kasım 2019 10:01
|Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 30'u yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilmiş ya da görevden uzaklaştırılmış 53 eski astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 30 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kahramanmaraş'ta PKK soruşturmasında 8 gözaltı
15 Kasım 2019 12:19
|Eskişehir'de FETÖ operasyonunda bir kişi yakalandı
15 Kasım 2019 12:19
|Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası 22 Kasım'a ertelendi
15 Kasım 2019 12:18
|Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
15 Kasım 2019 12:18
|Ağrıda öldürülen 15 teröristten biri gri kategoride aranan teröristmiş
15 Kasım 2019 12:01
|Mardin'deki FETÖ'nü askeri yapılanmasında 7 kişi tutuklandı
15 Kasım 2019 11:37
|Bombalı eylem hazırlığındaki kadın terörist saldırı planını anlattı
15 Kasım 2019 11:25
|Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 224 şehit verdi
15 Kasım 2019 11:06
|Belediye başkanı ile birlikte 14 kişi gözaltına alındı
15 Kasım 2019 11:03
|HDP'li 4 belediye başkanına gözaltı
15 Kasım 2019 08:55