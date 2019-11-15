1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de aynı aileden 4 kişinin katil zanlısı tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı
 15 Kasım 2019 10:18
Yazdır
İzmir'de aynı aileden 4 kişinin katil zanlısı tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

İlçeye bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe'nin (35) silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat Akkeçe tutuklandı, eşi ve 3 akrabası ise serbest bırakıldı.

Akkeçe'nin jandarmadaki ifadesinde, "cinayeti namus meselesinden ve kimseden yardım almadan işlediğini" itiraf ettiği öğrenildi.

Kiraz ilçesinde önceki gün 4 kişi evde silahla öldürülmüş olarak bulunmuş, maktullerin akrabası olan Murat Akkeçe ile eşi ve 3 akrabası gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yüksekten düşüp öldüğü zannedilen 1,5 yaşındaki çocuğa kuzeni minibüsle çarpmış
15 Kasım 2019 12:50		 Mansur Yavaş hakkındaki dava sürüyor
15 Kasım 2019 12:36
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
15 Kasım 2019 12:26		 Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor
15 Kasım 2019 12:04
Tamir için aldıkları beyaz eşyayı satan 30 kişi yakalandı
15 Kasım 2019 12:00		 Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında
15 Kasım 2019 11:34
Kaynananın 'Oğluma bakmıyorsun' diye dava açtığı geline beraat
15 Kasım 2019 11:19		 Depremlerde cep için acil durum butonu
15 Kasım 2019 10:15
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
15 Kasım 2019 09:45		 Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis aranıyor
15 Kasım 2019 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Çeyrek altın ne kadar?12:50 - Yüksekten düşüp öldüğü zannedilen 1,5 yaşındaki çocuğa kuzeni minibüsle çarpmış12:41 - AK Parti'li Çelebi'den '2020 İshak Paşa Yılı' olsun önerisi12:39 - Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı12:36 - Mansur Yavaş hakkındaki dava sürüyor12:33 - CTE Genel Müdürü: Cezaevlerinde 286 bin hükümlü ve tutuklu var12:26 - Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu12:25 - Ticaret Bakanlığı, raportör ihtiyacı için tedbir alacak12:23 - YÖK Başkanı burs verilen öğrenci sayısını açıkladı12:19 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda bir kişi yakalandı
12:19 - Kahramanmaraş'ta PKK soruşturmasında 8 gözaltı12:18 - Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi12:18 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası 22 Kasım'a ertelendi12:15 - Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:08 - Bakan Pakdemirli: Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı12:06 - Bakan Ersoy'dan muhalefete Fettah Tamince cevabı12:06 - Instagram'da beğeni sayılarınızı kontrol edin! Yeni sistem Türkiye'ye de geldi...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dindar bir gençlik istiyorum 1
SAADET ÖĞRETMEN 2
zaten amerika'nın yarısı türk 1
halk dili 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
sakın gelme 2
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 2
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
SON İLANLAR
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam