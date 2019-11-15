1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,67 artışla 104.474,89 seviyesine yükseldi.
 15 Kasım 2019 10:20
Yazdır
Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,67 artışla 104.474,89 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 694,31 puan ve yüzde 0,67 değer kazancıyla 104.474,89 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,95 yükseldi.

Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran holding oldu.

Dün açıklanan verilere göre, son bir yılda düşüş gösteren sanayi üretimi endeksinin, eylülde yıllık bazda yüzde 3,4 artarak, yeniden pozitif bölgeye geçmesine karşın pay piyasalarında kar satışlarının etkili olduğu görüldü. Özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla yüzde 1 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 103.780,58 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayımlayacağı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 272 lira seviyelerinde
15 Kasım 2019 11:59		 Güne başlarken döviz fiyatları
15 Kasım 2019 09:35
Borsa günü düşüşle tamamladı
14 Kasım 2019 18:33		 Altında gün sonu fiyatları
14 Kasım 2019 18:17
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
14 Kasım 2019 18:11		 Merkez Bankası rezervleri azaldı
14 Kasım 2019 15:08
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
14 Kasım 2019 13:17		 Çeyrek altın ne kadar?
14 Kasım 2019 12:43
Gün ortası döviz fiyatları
14 Kasım 2019 12:31		 Gram altın 272 lira seviyelerinde
14 Kasım 2019 11:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Çeyrek altın ne kadar?12:50 - Yüksekten düşüp öldüğü zannedilen 1,5 yaşındaki çocuğa kuzeni minibüsle çarpmış12:41 - AK Parti'li Çelebi'den '2020 İshak Paşa Yılı' olsun önerisi12:39 - Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı12:36 - Mansur Yavaş hakkındaki dava sürüyor12:33 - CTE Genel Müdürü: Cezaevlerinde 286 bin hükümlü ve tutuklu var12:26 - Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu12:25 - Ticaret Bakanlığı, raportör ihtiyacı için tedbir alacak12:23 - YÖK Başkanı burs verilen öğrenci sayısını açıkladı12:19 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda bir kişi yakalandı
12:19 - Kahramanmaraş'ta PKK soruşturmasında 8 gözaltı12:18 - Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi12:18 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası 22 Kasım'a ertelendi12:15 - Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:08 - Bakan Pakdemirli: Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı12:06 - Bakan Ersoy'dan muhalefete Fettah Tamince cevabı12:06 - Instagram'da beğeni sayılarınızı kontrol edin! Yeni sistem Türkiye'ye de geldi...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 2
Stockholm sendromu 1
SAADET ÖĞRETMEN 2
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 2
dindar bir gençlik istiyorum 1
zaten amerika'nın yarısı türk 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
sürpriz kutusu 1
halk dili 1
SON İLANLAR
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam