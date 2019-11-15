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A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı

Euro 2020'ye katılmayı garantileyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda kadro değişikliği oldu.
 15 Kasım 2019 10:30
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A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı

Teknik Direktör Şenol Güneş, Andorra ile oynayacağımız maç öncesinde kadrodan tam 9 futbolcuyu çıkarttı.

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, A Milli Takım'a çağrıldı.

Milli Takım, İzlanda beraberliği ile Euro 2020'ye gitme hakkı elde etmişti. Güneş, İzlanda maçının ardından Andorra karşısında gençlere şans vermek istediğini söylemişti.

Kaynak: Ntv spor
NTV
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