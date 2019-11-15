Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 224 şehit verdi
|15 Kasım 2019 11:06
|Yazdır
Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda terörden kurtarılan bölgelerde güvenliği sağlamaya çalışan Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO), 9 Ekim'den bu yana 224 asker şehit düştü.
SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde teröristlerden kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri ile cephe hatlarının tutulması için çalışmalarına devam ediyor.
Harekata destek veren SMO askerleri, özellikle Rasulayn'ın doğusunda teröristlerin saldırı ve tacizlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor.
AA muhabirinin SMO komutanları aracılığıyla derlediği bilgilere göre, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar 224 SMO askeri terörle mücadelede şehit düştü. SMO'dan 692 asker yaralanırken, 1 askerden haber alınamıyor.
Çatışmalarda yüzlerce terörist ise TSK destekli SMO tarafından etkisiz hale getirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kahramanmaraş'ta PKK soruşturmasında 8 gözaltı
15 Kasım 2019 12:19
|Eskişehir'de FETÖ operasyonunda bir kişi yakalandı
15 Kasım 2019 12:19
|Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası 22 Kasım'a ertelendi
15 Kasım 2019 12:18
|Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
15 Kasım 2019 12:18
|Ağrıda öldürülen 15 teröristten biri gri kategoride aranan teröristmiş
15 Kasım 2019 12:01
|Mardin'deki FETÖ'nü askeri yapılanmasında 7 kişi tutuklandı
15 Kasım 2019 11:37
|Bombalı eylem hazırlığındaki kadın terörist saldırı planını anlattı
15 Kasım 2019 11:25
|Belediye başkanı ile birlikte 14 kişi gözaltına alındı
15 Kasım 2019 11:03
|Başkent'te hava kuvvetleri FETÖ operasyonu: 53 gözaltı
15 Kasım 2019 10:01
|HDP'li 4 belediye başkanına gözaltı
15 Kasım 2019 08:55