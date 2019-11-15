Mardin'deki FETÖ'nü askeri yapılanmasında 7 kişi tutuklandı
|15 Kasım 2019 11:37
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Mardin merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 12 Kasım'da düzenlenen operasyonda üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbesinde gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede, savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı. 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün "mahrem imamlar"ı tarafından ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki 12 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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