TESK: Altındaki taksit sayısının arttırılması piyasayı hareketlendirecek
|15 Kasım 2019 11:45
|Yazdır
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısının 4'ten 8'e çıkarılmasının vatandaşı rahatlatacağını ifade etti.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin değerlendirmede bulundu.
Düzenlemeyle kuyum satışında taksit sayısının artırıldığını, bunun vatandaşı rahatlatacağını belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Yazın mevsimsel olarak da yükselen altın fiyatları nedeniyle zorlanan vatandaş, artık eşinin dostunun düğününe giderken altınını daha rahat alacak. Altında taksit sayısının 8'e kadar çıkmasıyla vatandaş, gram ve çeyrek altın arasında düşünmeden karar verilebilecek, piyasalarda da bir hareketlenme olacak."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çeyrek altın ne kadar?
15 Kasım 2019 12:55
|Gün ortası döviz fiyatları
15 Kasım 2019 12:14
|Bakan Pakdemirli: Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı
15 Kasım 2019 12:08
|Bütçe ocak-ekim döneminde 100,7 milyar lira açık verdi
15 Kasım 2019 11:21
|Tapu harcı geliri 10 ayda 7,3 milyar lirayı aştı
15 Kasım 2019 11:17
|İTO Başkanı: Dengelenme süreci 'ani duruş'a yol açmadan sağlandı
15 Kasım 2019 10:45
|İşsizlik oranı Ağustos ayında artış gösterdi
15 Kasım 2019 10:04
|Üretim artışı umutları artırdı
15 Kasım 2019 09:56
|Altın satışlarında taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı
15 Kasım 2019 09:31
|Karayollarında durum
15 Kasım 2019 08:40