Tamir için aldıkları beyaz eşyayı satan 30 kişi yakalandı
|15 Kasım 2019 12:00
|Yazdır
İstanbul'da farklı teknik servislerde çalışan ve tamir için vatandaşlardan aldıkları beyaz eşyaları sattıkları iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler bölgesinde birçok vatandaşın teknik servise gönderdiği beyaz eşyalarını geri alamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aynı bölgedeki farklı firmaların teknik servislerinde çalışan ve ortak hareket eden kişilerin, arıza bildirimleri sonrası vatandaşlardan aldıkları beyaz eşyaları sattıklarını tespit etti.
Soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü kadın 30 kişiyi gözaltına aldı.
İş yeri, depo ve evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın ile televizyon ele geçirildi. Ayrıca 6 teknik servis aracına da el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yüksekten düşüp öldüğü zannedilen 1,5 yaşındaki çocuğa kuzeni minibüsle çarpmış
15 Kasım 2019 12:50
|Mansur Yavaş hakkındaki dava sürüyor
15 Kasım 2019 12:36
|Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
15 Kasım 2019 12:26
|Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor
15 Kasım 2019 12:04
|Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında
15 Kasım 2019 11:34
|Kaynananın 'Oğluma bakmıyorsun' diye dava açtığı geline beraat
15 Kasım 2019 11:19
|İzmir'de aynı aileden 4 kişinin katil zanlısı tutuklandı
15 Kasım 2019 10:18
|Depremlerde cep için acil durum butonu
15 Kasım 2019 10:15
|3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
15 Kasım 2019 09:45
|Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis aranıyor
15 Kasım 2019 09:26