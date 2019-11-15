HDP: Belediyelerden ve Meclis'ten çekilmeyeceğiz
HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay, HDP'nin belediye ve Meclis'ten çekilmesine ilişkin kurumsal bir tartışması olmadığını söyledi.
|15 Kasım 2019 12:00
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HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay, HDP'nin belediye ve Meclis'ten çekilmesine ilişkin kurumsal bir tartışması olmadığını söyledi.
Demokrasi ve meşru mücadelenin süreceğini belirten Kubilay, Ankara'da 20 Kasım'da geniş çaplı toplantı yapacaklarını, kapsamlı bir kayyım raporu açıklayacaklarını dile getirdi.
Önümüzdeki dönemler için demokratik ve meşru mücadele zeminini güçlendirmeyi, el konulmuş belediyeleri geri almayı hedefliyoruz dedi.
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