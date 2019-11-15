1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kaldığı belirlenen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor- Olayda hafif yaralanan görgü tanığı Ahmet Kurt: - "İçeriye girdik arkadaşımla seslendik 'Kimse var mı' diye. Biri ses verdi. Oraya doğru gittik üzerinde siyah kıyafet olan birini gördük. Adamın elinden tuttuk yukarıya çekmeye çalıştık. 'Abi bir şeyin var mı' dedik. Ses vermedi"- "Çektiğimiz sırada ikinci göçük meydana geldi. Yukarıdan üzerimize tahtalar düştü. Altında kaldık. Daha büyük tahtalar düşmeye başladı. O sırada bir ağabey bizi dışarıya çıkardı"
 15 Kasım 2019 12:04
Yazdır
Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı.

Dün 15.42'de meydana gelen olay sonrası zemine uzun ve kalın ebatta çok sayıda tahta düştü. AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları kesintisiz devam ederken, bir yandan da tahtalar çıkarılıyor.

Ekipler iş makineleri ve testerelerle uzun tahtaları keserek taşınmaya uygun hale getiriyor. Daha sonra ise tahtalar elden ele verilerek içeriden çıkarılarak, kamyonlara yükleniyor.

Aralarında AFAD, UMKE, inşaat işçisi, AKUT ve kentteki itfaiye personellerinin bulunduğu yaklaşık 250 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalara, arama kurtarma köpekleri, termal kameralar ve dronelerle de destek veriliyor.

Bu arada, inşaat içerisindeki farklı bir iskelenin de yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle bölgede tedbir alındı. Arama kurtarma ekipleri inşaattan çıkartıldıktan sonra iskelenin bazı bölümleri sökülerek tehlike oluşturması engellendi.

Bu arada, caminin kubbe bölümünde başlatılması planlanan çalışmalar öncesi yapılan inceleme sırasında olayın meydana geldiği öğrenildi.

Yaklaşık 20 saati geride bırakan çalışmalar sürerken, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Korkut Küçükcan'ın ailesinin de bekleyişi sürüyor.

Olay yerine gelen Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da Küçükcan'ın ailesiyle görüştü.

- Görgü tanıdığı yaşadıklarını anlattı

Olayın görgü tanığı olan ve ikinci çökme sırasında hafif yaralanan Ahmet Kurt (16), gazetecilere yaptığı açıklamada, dün okul çıkışında arkadaşıyla inşaatın yakınlarından geçtikleri sırada içeriden çökme sesleri geldiğini duyduklarını ve yardımcı olabilmek için bölgeye koştuklarını söyledi.

Arkadaşıyla inşaatın kapısını kırarak içeri girdiklerini ve yardım edebilmek için seslendiklerini anlatan Kurt, bu sırada Korkut Küçükcan olduğunu düşündükleri bir kişiyi gördüklerini ifade etti.

Kurt, olay anını şöyle anlattı:

"İçeriye girdik arkadaşımla seslendik 'Kimse var mı' diye. Biri ses verdi. Oraya doğru gittik üzerinde siyah kıyafet olan birini gördük. Adamın elinden tuttuk yukarıya çekmeye çalıştık. 'Abi bir şeyin var mı' dedik. Ses vermedi. Gözünü kapattı. Gözünden bir damla yaş geldiğini gördüm. 'Yasin sen elinden tut ben de seni çekeceğim' dedim. Çektiğimiz sırada ikinci göçük meydana geldi. Yukarıdan üzerimize tahtalar düştü. Altında kaldık. Daha büyük tahtalar düşmeye başladı. O sırada bir ağabey bizi dışarıya çıkardı. Sonra ambulanslar gelip bizi götürdü."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yüksekten düşüp öldüğü zannedilen 1,5 yaşındaki çocuğa kuzeni minibüsle çarpmış
15 Kasım 2019 12:50		 Mansur Yavaş hakkındaki dava sürüyor
15 Kasım 2019 12:36
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
15 Kasım 2019 12:26		 Tamir için aldıkları beyaz eşyayı satan 30 kişi yakalandı
15 Kasım 2019 12:00
Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında
15 Kasım 2019 11:34		 Kaynananın 'Oğluma bakmıyorsun' diye dava açtığı geline beraat
15 Kasım 2019 11:19
İzmir'de aynı aileden 4 kişinin katil zanlısı tutuklandı
15 Kasım 2019 10:18		 Depremlerde cep için acil durum butonu
15 Kasım 2019 10:15
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
15 Kasım 2019 09:45		 Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis aranıyor
15 Kasım 2019 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Çeyrek altın ne kadar?12:50 - Yüksekten düşüp öldüğü zannedilen 1,5 yaşındaki çocuğa kuzeni minibüsle çarpmış12:41 - AK Parti'li Çelebi'den '2020 İshak Paşa Yılı' olsun önerisi12:39 - Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı12:36 - Mansur Yavaş hakkındaki dava sürüyor12:33 - CTE Genel Müdürü: Cezaevlerinde 286 bin hükümlü ve tutuklu var12:26 - Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu12:25 - Ticaret Bakanlığı, raportör ihtiyacı için tedbir alacak12:23 - YÖK Başkanı burs verilen öğrenci sayısını açıkladı12:19 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda bir kişi yakalandı
12:19 - Kahramanmaraş'ta PKK soruşturmasında 8 gözaltı12:18 - Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi12:18 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası 22 Kasım'a ertelendi12:15 - Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:08 - Bakan Pakdemirli: Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı12:06 - Bakan Ersoy'dan muhalefete Fettah Tamince cevabı12:06 - Instagram'da beğeni sayılarınızı kontrol edin! Yeni sistem Türkiye'ye de geldi...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
'Çalışana göre mesai saati' önerisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zaten amerika'nın yarısı türk 1
sürpriz kutusu 1
Stockholm sendromu 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 4
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
SON İLANLAR
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam