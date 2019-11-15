Ağrıda öldürülen 15 teröristten biri gri kategoride aranan teröristmiş
Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan Halis Ersayan olduğu belirlendi.
|15 Kasım 2019 12:01
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