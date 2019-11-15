Bakan Ersoy'dan muhalefete Fettah Tamince cevabı
|15 Kasım 2019 12:06
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Sık sık muhalefetin eleştirilerine hedef olan iş insanı Fettah Tamince komisyonda da gündeme geldi. Tamince'nin neden Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı konuşuldu.
Fettah Tamince'nin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Ersoy, şöyle konuştu:
'HİÇ DÜŞÜNMEDEN FETTAH TAMİNCE'
* İçtenlikle cevap vereyim mi? Bana bir tane isim verin; Türkiye markası olmuş, dünyada bir tane ve markalaşmayı başarmış otel zinciri. Ben sektör olarak bakıyorum. Ajansa sektöründe lider, konusuna hakim, kendisini geliştirmiş, benim Türkiye'de, yurt dışında markalaşmış bir tek markam var.
* Rixos markası var. Hiç düşünmeden orada olması gereken kişi benim açımdan Fettah Tamince. Benim tek kriterim var. Oradaki atanmış adayları sayayım.
* Hepsinin turizmde başarı öyküsü vardır. Mesela Corendon'un sahibi Yıldıray Bey ile Diana Travel Ajansının sahibi Ece Tombul. Cem Kınay var, Magic Life'ı TUI'ya satmış oldu. TAV'dan Sani Bey var. THY otomatik olarak var tabii. Baktığınız zaman her insanın kendi sektörüyle ilgili başarı hikayesi var. Bu atadığımız kişiler geçici kurucu üyeler. 1 Ocak'tan itibaren de seçilmiş üyelerle devam edeceğiz.
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