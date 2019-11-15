Instagram'da beğeni sayılarınızı kontrol edin! Yeni sistem Türkiye'ye de geldi...
|15 Kasım 2019 12:06
|Yazdır
Instagram beğeni sayısı için Türkiye hamlesi geldi, ülkemizde de bazı hesaplardaki beğeni sayıları gizlenmeye başlandı.
Instagram beğeni sayılarını birçok ülkede geçtiğimiz aylarda kaldırdı ve dünden itibaren Türkiye'de de beğeni sayıları gizlenmeye başlandı. Bu hamle sonrasında #InstagramDELETE hashtag'i Twitter'ın gündemine otururken, beğeni sayılarının gizlenmesi konusunda kademeli bir geçiş söz konusu. Yani, bazı hesaplarda gizlenirken bazı hesaplarda değişiklik yapılmadı.
'X VE BİNLERCE DİĞER KİŞİ BEĞENDİ'
Beğeni sayısı 1000'in üzerindeyse bu kez "x ve binlerce diğer kişi beğendi" ifadesine yer veriliyor.
Instagram böylece beğeni sayısını gizlerken, diğer kişi yazan bölüme tıklandığında gönderinin kimler tarafından beğendiğini gösteriyor.
INSTAGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SAVUNUYOR
Instagram, yaptığı açıklamada bu güncellemenin nedenini şöyle izah etti: "Arkadaşlarınızın; paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, onların kaç tane beğeni aldıklarına değil. Kendi beğeni sayınızı, sizin kimler tarafından beğenildiğinizi gösteren listeye tıklayarak görebilirsiniz ancak arkadaşlarınız ilgili gönderinizin ne kadar birey tarafından beğenildiğini göremez."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hackerlar E-mailde pusuya yatıyorlar
14 Kasım 2019 08:15
|Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş
13 Kasım 2019 13:25
|Facebook, yeni birleşik ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu.
13 Kasım 2019 10:48
|WhatsApp şarj canavarına dönüştü!
12 Kasım 2019 22:16
|Ulusal Akademik Ağ'ın sitesi çöktü! Birçok üniversite internetsiz kaldı
12 Kasım 2019 15:57
|TSK'ya 13 adet 'KORKUT' teslim edildi
12 Kasım 2019 14:23
|Akıllı saatlerdeki gizli tehlike
12 Kasım 2019 14:04
|Yapay zekaya bağlı 143 yeni meslek geliyor
12 Kasım 2019 13:36
|Apple'ın açığını bulan liseliye Apple'dan ödül
12 Kasım 2019 11:25
|ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor
11 Kasım 2019 20:47