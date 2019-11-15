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Instagram'da beğeni sayılarınızı kontrol edin! Yeni sistem Türkiye'ye de geldi...

Instagram birkaç ay önce farklı ülkelerde beğeni sayılarını kaldırmaya başlamıştı ve sıra Türkiye'ye de geldi.
 15 Kasım 2019 12:06
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Instagram'da beğeni sayılarınızı kontrol edin! Yeni sistem Türkiye'ye de geldi...

Instagram beğeni sayısı için Türkiye hamlesi geldi, ülkemizde de bazı hesaplardaki beğeni sayıları gizlenmeye başlandı.

Instagram beğeni sayılarını birçok ülkede geçtiğimiz aylarda kaldırdı ve dünden itibaren Türkiye'de de beğeni sayıları gizlenmeye başlandı. Bu hamle sonrasında #InstagramDELETE hashtag'i Twitter'ın gündemine otururken, beğeni sayılarının gizlenmesi konusunda kademeli bir geçiş söz konusu. Yani, bazı hesaplarda gizlenirken bazı hesaplarda değişiklik yapılmadı.

'X VE BİNLERCE DİĞER KİŞİ BEĞENDİ'

Beğeni sayısı 1000'in üzerindeyse bu kez "x ve binlerce diğer kişi beğendi" ifadesine yer veriliyor.

Instagram böylece beğeni sayısını gizlerken, diğer kişi yazan bölüme tıklandığında gönderinin kimler tarafından beğendiğini gösteriyor.

INSTAGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SAVUNUYOR

Instagram, yaptığı açıklamada bu güncellemenin nedenini şöyle izah etti: "Arkadaşlarınızın; paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, onların kaç tane beğeni aldıklarına değil. Kendi beğeni sayınızı, sizin kimler tarafından beğenildiğinizi gösteren listeye tıklayarak görebilirsiniz ancak arkadaşlarınız ilgili gönderinizin ne kadar birey tarafından beğenildiğini göremez."
Memurlar.Net
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