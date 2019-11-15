Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası 22 Kasım'a ertelendi
|15 Kasım 2019 12:18
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin, 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.
Esasa ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, mütalaasını hazırlayabilmesi için kendisine süre verilmesini istedi.
Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlayabilmesi için süre verilmesi talebinin kabulüne ve bazı sanıklara ait dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporu alınmasına hükmetti.
Davanın görülmesine 22 Kasım'da devam edilecek.
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