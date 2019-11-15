Ticaret Bakanlığı, raportör ihtiyacı için tedbir alacak

Ticaret Bakanlığı, 2019-2023 Stratejik Planını yayımladı. Raporda, Gümrük muhafaza amir ve memur sayısının artırılması ile raportar ihtiyacının giderilmesine yönelik tedbirler alınacağı belirtildi.

Raporun; Gümrük muhafaza amir ve memurlarına ilişkin bölümü şu şekildedir:

Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak

Gümrüklü sahalarda güvenliği sağlayacak, kontrol ve denetimi daha etkin hale getirecek fiziki düzenlemelerin gözden geçirilmesi,

Gümrüklü sahalarda sağlıklı ve etkin bir denetim ve kontrol mekanizması oluşturulmasına yönelik bilgi teknolojileri ve uygulamalarının geliştirilmesi,

Muhafaza amir ve memurlarının sayısının artırılması, personelin kolluk görev kabiliyetinin geliştirilmesi,

Personelin görev yaptığı bölgede saha dışında güvenliğini tehdide yönelik unsurların ortadan kaldırılması.

Raporun, tüketici hakem heyetlerindeki raportörlere ilişkin kısmı ise şu şekildedir:

Tüketici Hakem Heyetlerinin Koordinasyonu

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanının belirlenmesine ilişkin olarak, illerin büyükşehir statüsüne sahip olmasına ilişkin ayrımının kaldırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

6502 sayılı Kanun'un 68 inci maddesinde değişiklik yapılması, 6502 sayılı Kanun'un 67 inci maddesinde yer alan devlet memuru ibaresinde değişiklik yapılması ve 85 inci maddede ile ihdas edilen kadroların sayılarının arttırılması.

6502 sayılı Kanunun 67. maddesi

Madde 67 - (1) Raportörler il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem heyetlerinde istihdam edilebilir. Raportör sayısının yeterli olmadığı illerde ticaret il müdürü tarafından ticaret il müdürlüğü personeli arasından, ilçelerde ise kaymakam tarafından ilçede görevli Devlet memurları arasından yeterli sayıda raportör görevlendirilir.

DEĞERLENDİRME

Stratejik Plana göre, 67. maddedeki memur ibaresi kaldırılarak, sözleşmeli personel arasından da raportör görevlendirmesi yapılacaktır. Diğer taraftan kanunun 85. maddesinde 500 Tüketici Hakem Heyeti Raportörü ihdas edilmiş olup, 2019-2023 Stratejik Planında bu sayının artırılması gerekliliği yer almıştır.