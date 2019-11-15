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AK Parti'li Çelebi'den '2020 İshak Paşa Yılı' olsun önerisi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: 2020 yılının, ıssızlığın ortasında masalsı bir zarafetle yükselen, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin eşsiz bir sentezini yansıtan 'İshak Paşa Sarayı Yılı' olarak ilan edilmesini istiyoruz
 15 Kasım 2019 12:41
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AK Parti'li Çelebi'den '2020 İshak Paşa Yılı' olsun önerisi

- AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, 2020 yılının, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine alınmış "İshak Paşa Sarayı Yılı" olarak ilan edilmesini istedi.

Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörle anılan bölgenin bundan sonra turizm, doğa ve tarihle anılacağını vurguladı. Türkiye'nin dünyada turizm destinasyonu noktasında yeni bir rota olduğuna işaret eden Çelebi, bölgenin bundan sonra turizmin yeni adresi olacağını aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı bütçe görüşmelerinde de konuyu gündeme getirdiğini belirten Çelebi, 2020'nin bölge için bir fırsat olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirası hem gelecek kuşaklara aktarmak hem de iç ve dış turizmi geliştirmek üzere 2018 yılından bu yana her yıl bir sembol belirlendiğine işaret eden Çelebi, "İlk olarak 2018 yılı, Troya Antik Kenti, bu yıl da Göbeklitepe yılı olarak ilan edildi. Şimdi 2020 yılı için bir sembol çalışması yapılacak. 2020 yılı için Ağrı'da bulunan İshak Paşa Sarayı'nı 2020 yılı için öneriyoruz. Hem doğulu hem de batılı olan; Selçuklu ve Osmanlı'dan motifler taşıyan eserin 2020 yılı için önerilmesini sayın bakanımızdan talep ediyoruz." diye konuştu.

İshak Paşa Sarayı'nın 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine alınmış önemli bir yapıt olduğunu vurgulayan Çelebi, sarayın Osmanlı mimarisinin, Anadolu'da günümüze ulaşabilen tek saray yapısı olarak kabul edildiğini bildirdi. Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İshak Paşa Sarayı gezilirken atılan her adımda tarih, baktığınız her bir köşede sanat, incelediğiniz her bir motifte Türk- İslam kültürüyle yoğrulmuş Selçuklu sanatının geleneksel örnekleri ile karşılaşmanız mümkündür. Dünyanın ilk kalorifer sisteminin de kullanıldığı İshak Paşa Sarayı, İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür. Dilden dile anlatılan Kerem ile Aslı'nın aşk hikayesinin geçtiği yer de İshak Paşa Sarayı'nın karşısında bulunan alandır. Türkiye'nin çatısı olarak kabul edilen, 5 bin 137 metrelik yüksekliği ile heybetini her mevsimde gösteren Ağrı Dağı da İshak Paşa Sarayı'na komşudur. Bu itibarla 2020 yılının, ıssızlığın ortasında masalsı bir zarafetle yükselen, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin eşsiz bir sentezini yansıtan 'İshak Paşa Sarayı Yılı' olarak ilan edilmesini istiyoruz."

Çelebi, 2020 yılının "İshak Paşa Sarayı Yılı" olarak ilan edilmesiyle hem il hem de bölge turizm potansiyelinin artacağını söyledi.

Çelebi, "2020'nin İshak Paşa Sarayı Yılı ilan edilmesi demek bu destinasyonda komşu ülkelerden yaklaşık 1 milyon turistin ilimize, bu bölgeye getirilmesi demektir. Doğu Anadolu bölgemizin ve bölge insanımızın misafirperverliğinin Türkiye ve dünya gündemine gelmesi sağlanacaktır. Yıllardır terörle anılan bölgeye karşı pozitif bir farkındalık oluşacaktır. İshak Paşa Sarayı'nın eşsiz hikayesini Türkiye ve dünya öğrenecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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