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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

-BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.212,91 puan artarak 104.993,49 puan oldu
 15 Kasım 2019 13:22
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artışla 104.993,49 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.212,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile elektrik oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının orta ve uzun vadeli görünüm açısından kritik direnç bölgesi olduğunu belirterek, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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