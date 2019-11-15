RTÜK'ten 'siyanür' açıklaması! Tavrımız katı olacak
|15 Kasım 2019 14:17
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün Bakırköy'de siyanür kaynaklı toplu intiharın ardından yapılan haberlere ilişkin, "Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da bir evde biri çocuk 3 kişinin kimyasal madde intihar etmesi ile ilgili Twitter'dan açıklama bulundu.
'Tavrımız katı olacaktır'
Şahin, "Haberci dostlarımıza tekraren bir hatırlatmayı zaruri görüyorum. İntihar vakalarını haberleştirirken, nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım. Daha önce bu konuda uyarılarımızı yaptık.
Toplum sağlığına zarar veren habercilik tarzını terk etmek zorundayız.
Haberde bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı veya meşru gösteren ifadeler kullanmayınız.
RTÜK olarak, bahse konu haberleri yakın takibe aldık.
Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır" dedi.
Şahin, daha önce de İstanbul ve Antalya'da yaşanan benzer olaylar sonrası uyarıda bulunmuştu.
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