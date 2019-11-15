Eski başyaver Özdaban'ın tutukluluğu devam edecek
|15 Kasım 2019 13:30
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın yargılanmasına devam edildi. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özdaban ile avukatı katıldı.
Mahkeme Başkanının önceki celsede alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanı sorulan Özdaban, avukatının mazeret dilekçesi gönderdiğini ve ek süre talepleri olduğunu söyledi.
Talebi değerlendiren mahkeme, Özdaban'ın avukatının mazeretini kabul etti.
Savcının tutukluluğunun devamı yönündeki talebine karşı savunma yapan Özdaban, darbe girişimi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alay komutanı olarak görev yaptığını, kendisine bağlı hiçbir birimde darbeyi destekleyecek mahiyette bir olay yaşanmadığını savundu.
"FETÖ'cü olsaydım, bir metre ilerdeki sınırı geçer kaçardım." diye konuşan Özdaban, darbe girişiminin ardından görevine devam ettiğini, bu süre içinde tutuksuz yargılandığını, diplomatik pasaportu olmasına rağmen ülkeyi terk etmeyi düşünmediğini ifade etti.
Özdaban, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.
Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Bekir Furkan Özdaban'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve davayı 11 Aralık'a bıraktı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Altun: Washington bir teröriste ev sahipliği yapmamalıdır
15 Kasım 2019 14:35
|Samsun'da FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
15 Kasım 2019 14:23
|Kahramanmaraş'ta PKK soruşturmasında 8 gözaltı
15 Kasım 2019 12:19
|Eskişehir'de FETÖ operasyonunda bir kişi yakalandı
15 Kasım 2019 12:19
|Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası 22 Kasım'a ertelendi
15 Kasım 2019 12:18
|Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
15 Kasım 2019 12:18
|Ağrıda öldürülen 15 teröristten biri gri kategoride aranan teröristmiş
15 Kasım 2019 12:01
|Mardin'deki FETÖ'nü askeri yapılanmasında 7 kişi tutuklandı
15 Kasım 2019 11:37
|Bombalı eylem hazırlığındaki kadın terörist saldırı planını anlattı
15 Kasım 2019 11:25
|Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 224 şehit verdi
15 Kasım 2019 11:06