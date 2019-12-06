Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?

SORU: 2010 yılında memuriyete VHKİ kadrosuyla başladım. Mezuniyetim gıda mühendisliği. Memuriyete giriş derecem (bizim kadroda 9 dan başlanıyor) 8 iken maaşım 9. dereceden başlatılarak yapılmış. 657 sayılı Kanunun 36. Maddesi A bendi 2. kısmında Mühendis olarak başladığım için öğrenimime göre tesbit edilen giriş derece ve kadememe 1 derece ilerlemesi uygulanması gerekirken bu maaşıma uygulanmamış olmuş. Bu yanlışlığı yeni fark ediyorum. Yanlışlığı düzeltmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkürler

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/2 bendinde, "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları(1), Teknik Eğitim Fakül-tesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları(2), öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece..." ilave edileceği hüküm altına alınmıştır.

Mühendislik fakültesi mezunu bir kişi hangi hizmet sınıfına atanırsa atansın öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilerek göreve başlatılacaktır. Devlet memurlarının aylık unsurlarının büyük çoğunluğu bulundukları kadro derecesine göre ödenmekle birlikte, kazanılmış hak aylık derecesine göre yapılan ödemelerde bulunmaktadır. Bunların en bariz örneği ek gösterge ile zam ve tazminatlardır.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre de, "Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur."

Bu kapsamda VHKİ olarak 9. derecede göreve başlayan Mühendislik mezunu bir memura 8. Dereceli VHKİ kadrosu için öngörülen zam ve tazminat oranlarının ödenmesi gerekecektir.

Bu açıklamalardan sonra, yapmanız gerekenler;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21 inci maddesinde yer alan, "Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükmü gereğince yanlışlığın düzeltilmesi hususunda "silsile yoluyla" amirlerinize başvurmanız gerekmektedir. İlgili Yönetmelikte belirlenen süre zarfında şahsızınıza bir cevap verilerek konu açıklığa kavuşturulacaktır.

2- Başvurunuz üzerine varsa yanlışlık varsa ek bordro olarak hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme yapılır iken hesaplanan ek bordroda ödemenin yapılması gerektiği gecikme ay ve yıldaki maaş katsayıları baz alınması gerekmektedir. Bu konudaki zaman aşımı süresi ise, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 34 üncü maddesine göre, hizmetin yapıldığı yılı takip eden yıldan başlamak üzere 5 yıldır.

İlgili madde şu şekildedir:

"İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer."

Süre kaçırılmış ise dava yolu tek seçenektir.

3- Başvurunuzun reddedilmesi veya hiç cevap verilmemesi halinde; reddedildiği tarihten başlayarak 60 gün, Müracaat ve şikayet yönetmeliğine göre ise 30 gün içinde cevap verilmeyen dilekçenize 31. Günden başlayarak 60 gün içinde dava açmanız gerekmektedir.

İşlemin eski tarihlerde yapılmış olması sizi tereddüde düşürmesiz.

Parasal haklarda, her başvuruyla birlikte dava açma süresi yeniden başlayacağına ilişkin Danıştayın kararları bulunduğu gibi mali hakların 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde istenebileceğine ilişkin kararı da bulunmaktadır.

Sonuç itibariyle, öncelikle maaş servisi ile maaş hesabında kaybınızın olup olmadığını tespit ettirip, varsa yukarıda belirtilen yöntemlere göre hareket etmenizi öneririz.