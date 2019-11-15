1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu'nun bizzat çağırdığı daire başkanı istifa etti

İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağırmasıyla Balıkesir'den gelip, Ulaşım Daire Başkanlığı görevine başlayan, öğretim üyesi Dr. Taylan Engin istifa etti. İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, istifayı doğrulayıp, nedeninin 'uyumlu çalışamamak' olduğunu söyledi.
 15 Kasım 2019 13:59
Yazdır
İmamoğlu'nun bizzat çağırdığı daire başkanı istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı görevinde bulunan Taylan Engin istifa etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı yapan ve daha sonra geçtiği Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken, Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul'a davet edilen Dr. Taylan Engin, İBB Ulaştırma Daire Başkanı olmuştu. Engin, bu görevinden istifa etti.

İstifayı doğrulayan İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, Taylan Engin'in, dilekçesini Çarşamba günü verdiğini söyledi. Engin'in, bağlı olarak çalıştığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile anlaşamadığı iddiaları sorulan Küçükşahin, "Uyumlu bir çalışma sergileyemedikleri şeklinde değerlendirme yapmak daha doğru bir ifade olur" dedi.

TAYLAN ENGİN KİMDİR?

Balıkesir'de, 1977 yılında dünyaya gelen Taylan Engin, 1999'da Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Engin, 2005'te aynı üniversitenin Ulaştırma Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans, 2013'te ise Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde doktora yaptı. Ulaştırma sektörünün özel ve kamusal alanında deneyim sahibi olan Engin, yerel yönetimlerde de farklı görevler üstlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Taylan Engin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölümü Akıllı Ulaşım Sistemleri Ana Bilim Dalı'nda 'Dr. öğretim üyesi' unvanıyla görev yaparken, 26 Temmuz'da İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na getirilmişti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mansur Yavaş'ın adını kullanarak 'iş vaadi'ne uyarı
15 Kasım 2019 15:47		 'Teröristleri yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık'
15 Kasım 2019 14:28
Gençlik ve Spor Bakanlığından iki ile 56 milyon liralık yatırım
15 Kasım 2019 14:16		 'Muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor'
15 Kasım 2019 13:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması
15 Kasım 2019 13:46		 AK Parti'li Çelebi'den '2020 İshak Paşa Yılı' olsun önerisi
15 Kasım 2019 12:41
Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı
15 Kasım 2019 12:39		 HDP: Belediyelerden ve Meclis'ten çekilmeyeceğiz
15 Kasım 2019 12:00
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 bütçesi Komisyonda
15 Kasım 2019 10:25		 Hilal Kaplan'dan o diyalog sonrası ilk açıklama
15 Kasım 2019 09:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:53 - Sondan 3. olan kişiyi, mülakat sonrasında birinci yaptılar15:49 - 21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu15:47 - Mansur Yavaş'ın adını kullanarak 'iş vaadi'ne uyarı15:39 - Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor15:36 - Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi15:33 - Yediemin deposunda yer kalmadı, araçlar hurdaya döndü15:24 - Didier Drogba başkan adaylığını açıkladı15:19 - Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu15:19 - İntiharlara karşı yazılı, görsel ve sosyal medyaya uyarı15:11 - İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu
15:08 - 'Gölge öğretmenlik projesi' ilk olarak Yozgat'ta başladı15:01 - İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması14:55 - Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?14:51 - Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini düştü14:38 - Ara tatilde 50 bin tatilci14:35 - Altun: Washington bir teröriste ev sahipliği yapmamalıdır14:31 - Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı14:28 - Mansur Yavaş, mahkemede ifade verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
12 bin yaşındaki Dipsiz gölün hesabını hangi müdür verecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
halk dili 1
memurlar.nette sözlük 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
zaten amerika'nın yarısı türk 1
sakın gelme 2
SON İLANLAR
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam