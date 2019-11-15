Türkiye 'AB ile ticarette' fazla verdi
|15 Kasım 2019 14:02
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Türkiye, eylülde Avrupa Birliği (AB) ile 618,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.
Verilere göre, AB'nin eylül ayında toplam ihracatı 168,3 milyar avro, ithalatı 173,3 milyar avroya ulaştı.
AB, eylül ayında yaklaşık 5 milyar avroluk ticaret açığı verdi. Avro Bölgesi'nin ise eylül ayında toplam ihracatı 196,2 milyar avro, ithalatı 177,6 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 18,7 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.
Eurostat verilerine göre, Türkiye, eylül ayında AB'ye 6 milyar 433,6 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 5 milyar 815 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, eylülde 618,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.
Türkiye, bu yılın ilk 9 ayında AB'ye yaklaşık 59,7 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 53,4 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019 Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 6,3 milyar avro geçti.
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