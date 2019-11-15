'Çok sapık duygularım var' diyen öğretmen davayı kazandı

Ayşe Kemal İnanç İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ercan H., okuldaki beden eğitimi dersine karşı çıkarak kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu yazmıştı.

H.'nın Facebook hesabından şunları yazmıştı:

-"Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir..."

Öğretmenlikten atılmıştı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen H. hakkında soruşturma başlatmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, konuyla ilgili "En az sizin kadar biz de rahatsız olduk. Ki ben başladığım günden itibaren okullarda beden eğitimi ve müzik derslerini teşvik ediyorum. O yüzden bu tür sapkınlıklar en çok beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Soruşturma sonucunda Ercan H. meslekten ihraç edilmişti.

Karşı dava açtı kazandı

Ercan H., öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmesi kararının ardından Konya 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Bu dava mahkeme tarafından "Öğretmenliğe uygun değildir" denilerek reddedildi. Kararı Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyan H., davayı kazandı. Ercan H. şimdi öğretmenlik mesleğine geri dönüyor.