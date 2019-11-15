'Çok sapık duygularım var' diyen öğretmen davayı kazandı
|15 Kasım 2019 14:19
|Yazdır
Ayşe Kemal İnanç İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ercan H., okuldaki beden eğitimi dersine karşı çıkarak kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu yazmıştı.
H.'nın Facebook hesabından şunları yazmıştı:
-"Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir..."
Öğretmenlikten atılmıştı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen H. hakkında soruşturma başlatmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, konuyla ilgili "En az sizin kadar biz de rahatsız olduk. Ki ben başladığım günden itibaren okullarda beden eğitimi ve müzik derslerini teşvik ediyorum. O yüzden bu tür sapkınlıklar en çok beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Soruşturma sonucunda Ercan H. meslekten ihraç edilmişti.
Karşı dava açtı kazandı
Ercan H., öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmesi kararının ardından Konya 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Bu dava mahkeme tarafından "Öğretmenliğe uygun değildir" denilerek reddedildi. Kararı Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyan H., davayı kazandı. Ercan H. şimdi öğretmenlik mesleğine geri dönüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
09 Kasım 2019 00:03
|Ayasofya için emsal Danıştay kararı
05 Kasım 2019 06:10
|İBB'nin 'balık ekmek' kararına yürütmeyi durdurma
01 Kasım 2019 11:40
|Danıştay'dan, 3 oturumlu sınavda, ek ders ücretlerine dair önemli karar
27 Eylül 2019 14:53
|Emekliye sendika yolu açıldı
26 Eylül 2019 10:11
|Danıştay, liselerdeki okul birinciliğine dair düzenlemeyi iptal etti
24 Eylül 2019 10:15
|Danıştay araştırma görevliliğinde 35 yaş düzenlemesini iptal etti
24 Eylül 2019 09:14
|Anestezistlerden Bakanlık genelgesine dava: Açıkça usul ve yasalara aykırı
24 Eylül 2019 09:00
|Danıştay'dan, 'kursiyer öğretmene ek ders ücreti ödenmez' kararı
19 Eylül 2019 08:41
|Savcılık soruşturması müdürlük görevlendirilmesine engel teşkil etmez
13 Eylül 2019 14:10