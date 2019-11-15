Çocuk evine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu
|15 Kasım 2019 14:26
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Samsun'da kayınvalidesi ile eşinin kardeşi ve kocasına karşı "tehdit" suçundan hakkında soruşturma başlatılan kişi, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukların ihtiyaçlarını karşılaması şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.
Atakum ilçesinde yaşayan Ender Kaya hakkında, ayrı yaşadığı eşinin annesi ile eşinin kardeşi ve kocasını tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine Kaya hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma dosyasının Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilmesinin ardından uzlaştırmacı Arslan Üner tarafından bir araya getirilen taraflar, Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukların kullanımı için bulaşık makinesi ve ütü alınması koşuluyla uzlaştı.
Bulaşık makinesi ve ütüyü Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim etmesinin ardından yargılanmaktan kurtulan Kaya, böyle bir hayra vesile olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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