1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Teröristleri yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık'

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık
 15 Kasım 2019 14:28
Yazdır
'Teröristleri yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık'

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile Tunceli'ye gelen Ersoy, Vali Tuncay Sonel ile İl Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutanvekili Albay Yılmaz Ustaoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile bir süre görüşen Ersoy, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve beraberindekilerle 1. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığındaki jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleriyle bir araya geldi.

Mehmet Ersoy, burada güvenlik güçlerine hitaben yaptığı konuşmada, tüm kurumların terörle mücadelede kararlı şekilde bir arada olduğunu söyledi.

Terörle mücadelede alınan başarılarının en üst düzeyde olduğu bir dönemi yaşadıklarını ifade eden Ersoy, "Bugün sizin geldiğiniz kadar güçlü bir noktaya hiç gelememiştik. Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık." diye konuştu.

- "Ne biz ümidimizi kaybettik, ne de milletimiz devletine olan inancını kaybetti"

Ersoy, 40 yıldır coğrafyada görev yapan insanların hep eziyet çektiğini belirterek, tayini bölgeye çıkan hiçbir kaymakam, hakim savcı, subay, astsubay, uzmanın, polis, hemşire, doktor, imam, ebe ve öğretmenin annelerinin geceleri rahat uyumadığını dile getirdi.

Herkesin gözünün televizyonda ve telefonda olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada yaşayan insanlar da hiç rahat yüzü görmedi. Hangi gün köyüme baskın olacak, hangi gün evimdeki, ocağımdaki yiyeceklerim alınacak, hangi gün evlatlarım kaçırılacak, benden fidye istenecek diye 40 yıldır onlar da huzur görmediler. Bu hainler, alçaklar, zalimler bu coğrafyanın güzel insanlarını hiçbirini ayırt etmeden hepsine zulmettiler, eziyet ettiler ve her geçen gün döktükleri kanlarla aramıza daha fazla uçurum girmesini sağlamaya çalıştılar. Nifak tohumlarının daha fazla güçlenmesini sağladılar. Elhamdülillah zor günler geçirdiğimiz oldu ama hiçbir zaman ne biz ümidimizi kaybettik, ne de milletimiz devletine olan inancını kaybetti."

Terörle mücadeleye son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı bir şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Ersoy, "İnşallah yaza çıktığımızda Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgütün kalmadığı müjdesini hem milletimize, şehitlerimize ile gazilerimize ve onların yakınlarına hem de kırk yıldır bu millete muhatap oldukları, maruz kaldıkları bu ızdırapla yüreği yanan milletimizin bütün fertlerine vermek inşallah size nasip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tunceli artık spor ve turizm şehri olarak anılıyor"

Vali Tuncay Sonel ise Tunceli'de terörle mücadelede son yıllarda çok başarılı operasyonlara imza atıldığına işaret etti.

Fedakar güvenlik güçlerine başarılarından dolayı teşekkür eden Sonel, "Tunceli bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılırken, şuan huzur, tatil, spor ve turizm şehri olarak anılıyor." dedi.

Orgeneral Arif Çetin de jandarmanın her zaman halkının yanında olduğunu ve huzuru için kesintisiz hizmet verdiğini anımsatarak, "Milletimizin destekleri ve hayır dualarıyla, Allah'ın yardımıyla Tunceli dahil her yerde kalıcı huzuru sağlayacağız. Bu ülkenin gündeminden terör belasını çıkarıp, terörü tamamen temizleyip bu ülkenin ve vatandaşlarının hak ettiği huzuru sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Jandarma Bölge Komutanlığı ziyaretinin ardından Tunceli Valiliğine geçen Ersoy ve beraberindekiler, Vali Sonel ile makamında bir süre görüşerek bölgede devam eden yatırımlar ve operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Ersoy, Valilik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle anılan ve son yıllardaki çalışmalarla huzur ve güven kenti haline gelen Tunceli'deki başarı hikayelerini yerinde görmek için geldiklerini anlattı.

Terörle mücadelede alınan başarının en iyi sonuçlarının Tunceli'de görüldüğünü vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Terörün olmadığı, can güvenliği tehdidinin olmadığı, insanların huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayabildiği zaman orada oluşan sinerjinin neleri sağladığını herkesin iyi görmesi lazım. Bugün Tunceli turizmle anılıyorsa, huzurla anılıyorsa, bugün Tunceli'de görev yapan kamu görevlileri herkes neredeyse görev süresini uzatmak için devlete başvuruyorsa terörün bizlere nelere mal olduğunu, terörist unsurların bizlere ve milletimize ne kadar derin zorluklar ve acılar yaşattığını hepimizin yeniden değerlendirmesi ve silahın hiçbir şekilde hiç kimseye huzur vermeyeceğini, fayda sağlamayacağını görmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mansur Yavaş'ın adını kullanarak 'iş vaadi'ne uyarı
15 Kasım 2019 15:47		 Gençlik ve Spor Bakanlığından iki ile 56 milyon liralık yatırım
15 Kasım 2019 14:16
İmamoğlu'nun bizzat çağırdığı daire başkanı istifa etti
15 Kasım 2019 13:59		 'Muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor'
15 Kasım 2019 13:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması
15 Kasım 2019 13:46		 AK Parti'li Çelebi'den '2020 İshak Paşa Yılı' olsun önerisi
15 Kasım 2019 12:41
Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı
15 Kasım 2019 12:39		 HDP: Belediyelerden ve Meclis'ten çekilmeyeceğiz
15 Kasım 2019 12:00
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 bütçesi Komisyonda
15 Kasım 2019 10:25		 Hilal Kaplan'dan o diyalog sonrası ilk açıklama
15 Kasım 2019 09:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:53 - Sondan 3. olan kişiyi, mülakat sonrasında birinci yaptılar15:49 - 21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu15:47 - Mansur Yavaş'ın adını kullanarak 'iş vaadi'ne uyarı15:39 - Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor15:36 - Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi15:33 - Yediemin deposunda yer kalmadı, araçlar hurdaya döndü15:24 - Didier Drogba başkan adaylığını açıkladı15:19 - Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu15:19 - İntiharlara karşı yazılı, görsel ve sosyal medyaya uyarı15:11 - İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu
15:08 - 'Gölge öğretmenlik projesi' ilk olarak Yozgat'ta başladı15:01 - İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması14:55 - Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?14:51 - Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini düştü14:38 - Ara tatilde 50 bin tatilci14:35 - Altun: Washington bir teröriste ev sahipliği yapmamalıdır14:31 - Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı14:28 - Mansur Yavaş, mahkemede ifade verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
12 bin yaşındaki Dipsiz gölün hesabını hangi müdür verecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 4
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
sürpriz kutusu 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 2
halk dili 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 2
zaten amerika'nın yarısı türk 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam