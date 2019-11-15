Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı
|15 Kasım 2019 14:31
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Antalya'da 16 Ekim'de, Konyaaltı ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nun müdürü B.T. ile görsel sanatlar öğretmeni A.U. arasında tartışma çıktı.
Öğrencilerin okulda olduğu saatteki tartışma, koridorda devam etti. Diğer öğretmenlerin
önünde meydana gelen olayda B.T.'nin, öğretmen A.U.'nun başına cisimle vurduğu
ileri sürüldü. Kanlar içinde kalan A.U., ihbarla okula gelen sağlık görevlilerince
ambulansla hastaneye götürüldü.
Kavganın basına yansımanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Soruşturma süresince B.T., aynı ilçedeki Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu'na müdür olarak atanırken, buranın müdürü de kavganın çıktığı okulda görevlendirildi.
DAHA ÖNCE ÖĞRETMENLİK YAPTIĞI OKULDA GÖREV VERİLDİ
Z. Marsel- Z. Denizhan Öner Ortaokulu'nda bir grup veli, okullarına atanan müdür B.T.'yi, basın açıklamasıyla protesto etti. Olayla ilgili adli soruşturma sürdürülürken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün idari soruşturması tamamlandı. Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu'na müdür olarak görevlendirilen B.T.'nin unvanı alındı.
B.T., daha önce öğretmenlik yaptığı Mehmetçik İlkokulu'na yine öğretmen olarak görevlendirildi. Görsel sanatlar öğretmeni A.U. da Kepez ilçesindeki Göçerler İlkokulu'na gönderildi.
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