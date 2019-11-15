Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayı beklenti anketi yayınlandı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre enflasyonda 12 aylık beklenti bir önceki anket döneminde kaydedilen yüzde 11.18'den yüzde 10.46'ya geriledi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.18'e geriledi

"2019 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,13 iken, bu anket döneminde yüzde 0,82 olmuştur. Aralık ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,93 ve yüzde 0,72 olmuştur. 2020 yılı Ocak ayı beklentisi ise yüzde 1,26 olarak gerçekleşmiştir."

"Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,69 iken, bu anket döneminde yüzde 12,18'e gerilemiştir. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,18 iken, bu anket döneminde yüzde 10,46 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,76 ve yüzde 9,16 olarak gerçekleşmiştir."

Faiz beklentileri

"BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,88 iken, bu anket döneminde yüzde 13,56'ya gerilemiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,86 ve yüzde 13,83 olarak gerçekleşmiştir."

Yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi 5.91'e geriledi

"2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,05 TL iken, bu anket döneminde 5,91 TL'ye gerilemiştir. 12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,41 TL ve 6,32 TL olarak gerçekleşmiştir."

2019 cari açık beklentisi azaldı

"2019 yılı cari işlemler dengesi beklentisi, bir önceki anket döneminde -0,9 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 0,6 milyar ABD Doları olmuştur. 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla -12,8 milyar ABD Doları ve -13,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir."