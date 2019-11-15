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'Gölge öğretmenlik projesi' ilk olarak Yozgat'ta başladı

Özel eğitime muhtaç eğitilebilir öğrencilerin eğitimiyle ilgili ülkemizde güzel çalışmalara öncülük edecek bir çalışma olarak Yozgat'ın Sorgun İçesinde uygulandı 'GÖLGE ÖĞRETMENLİK PROJESİ'
 15 Kasım 2019 15:08
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'Gölge öğretmenlik projesi' ilk olarak Yozgat'ta başladı

Bu proje sayesinde; özel eğitime muhtaç, şimdiye kadar çeşitli nedenlerle okula devamı sağlanamamış öğrencilerin, uygun donanımlı araçlarla okullara erişimlerinin sağlanması ve okullarında sosyal uyum problemi yaşayan kaynaştırma öğrencilerinin 'Gölge Öğretmen'ler nezaretinde kendi sınıfında, kendi öğretmeninden eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak amaçlanmıştır.

Peki, nedir 'Gölge Öğretmen', ne iş yapar?

Gölge öğretmen özel gereksinim (nöro-gelişimsel bozukluklar, otizm, down sendromu, duyu ve davranış bozuklukları, iletişim ve sosyal becerilerde bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü) niteliği taşıyan okul çağındaki bireylere rehberlik eden, bireylerin eğitim öğretim sürecine adapte olmasını sağlayan kişidir. Özel gereksinimle bireyler evlerinden rehber eşliğinde araçlarla alınarak, eğitim öğretim sürecine devam ettikleri okullarında bulunan gölge öğretmenlere teslim edilmektedir. Gölge öğretmen eşliğinde sıraya girme, bekleme, parmak kaldırma, sınıf ile uyumlu şekilde hareket etme gibi sınıf içi davranışları edinmektedir. Kazanılan bu davranışlar özel gereksinimle bireyin okul ortamındaki gelişimine katkıda bulunarak bağımsızlığını kazandırmasına yardımcı olmaktadır. Aile, okul ve çocuk arasında köprü oluşturur. Öğrencinin okul ortamındaki gelişimine katkıda bulunarak bağımsızlığını kazandırmasına yardımcı olur. Genellikle çocuk gelişimi, psikoloji, özel eğitim ve beden eğitimi bölümlerinden mezun kişiler gölge öğretmen olarak çalışmaktadır.

Bu proje ilk olarak Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sorgun Eski Kaymakamı Mustafa ALTINPINAR himayesinde İlçe proje ekibi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulandı alınan olumlu dönütler neticesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam ettirildi. Projenin sonucunda ise özellikle veliler çocuklarındaki olumlu gelişmelerden dolayı duydukları memnuniyeti ve çocuklarını emin ellere emanet ettiklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

Milli Eğitim Bakanlığı 'da 'Gölge Öğretmenlik' uygulamasını 'Kolaylaştırıcı Kişi' ifadesini kullanarak çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor. Kolaylaştırıcı kişi ailenin önerisi ve okuldaki komisyon tarafından belirlenerek MEB'in vereceği eğitim sonucunda aynen gölge öğretmenlik projesinde olduğu gibi çalışmaya başlayacak.

Memurlar.Net
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