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İntiharlara karşı yazılı, görsel ve sosyal medyaya uyarı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), son zamanlarda basın yayın organlarında çıkan intihar haberlerine ilişkin medya kuruluşlarını uyararak, intihar yöntemlerinin haberde kullanılmaması gerektiğini bildirdi.
 15 Kasım 2019 15:19
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İntiharlara karşı yazılı, görsel ve sosyal medyaya uyarı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), son zamanlarda basın yayın organlarında çıkan intihar haberlerine ilişkin medya kuruluşlarını uyararak, intihar yöntemlerinin haberde kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

UMED, resmi sosyal medya hesabında yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden yapılan intihar haberlerine ilişkin uyarıda bulundu. UMED tarafından yapılan açıklamada, habere konu olan intiharın yöntemlerinin haberde kullanılmaması gerektiği, bu durumun intihara meyilli olan insanlar için olumsuz etkiler doğurabileceği aktarıldı. Açıklamada, "Yazılı, görsel ve sosyal medyada intihar vakalarının tüm detaylarıyla dramatize edilerek görsel öğeler eşliğinde sunulması, intihara eğilimli insan üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu unutulmamalıdır.

Haber yapılacaksa gerekli bilgilerle yetinilmeli, yönteme değinilmemelidir" denildi.
Memurlar.Net
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