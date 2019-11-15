Didier Drogba başkan adaylığını açıkladı
Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.
|15 Kasım 2019 15:24
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