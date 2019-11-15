1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Didier Drogba başkan adaylığını açıkladı

Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.
 15 Kasım 2019 15:24
Yazdır
Didier Drogba başkan adaylığını açıkladı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Chelsea'nin efsane golcüsü Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını duyurdu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
15 Kasım 2019 10:30		 A Milliler, EURO 2020'ye katılmayı garantiledi
14 Kasım 2019 21:49
Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezası 3'e indirildi
14 Kasım 2019 21:29		 GS TV yayınında büyük hata! Yayın açık kaldı
14 Kasım 2019 09:47
Galatasaray'da 'Kayyum' tehlikesi!
12 Kasım 2019 09:03		 Ryan Babel ve Pascal Nouma arasındaki gerilim tırmanıyor!
11 Kasım 2019 11:28
Galatasaray seçime gidiyor!
11 Kasım 2019 09:31		 Beşiktaş evinde tam 1 yıldır kaybetmiyor
10 Kasım 2019 20:33
Trabzonspor, Süper Lig'de 2 hafta sonra kazandı
10 Kasım 2019 19:21		 Galatasaray, Gaziantep'te yara sardı!
09 Kasım 2019 22:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:53 - Sondan 3. olan kişiyi, mülakat sonrasında birinci yaptılar15:49 - 21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu15:47 - Mansur Yavaş'ın adını kullanarak 'iş vaadi'ne uyarı15:39 - Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor15:36 - Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi15:33 - Yediemin deposunda yer kalmadı, araçlar hurdaya döndü15:24 - Didier Drogba başkan adaylığını açıkladı15:19 - Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu15:19 - İntiharlara karşı yazılı, görsel ve sosyal medyaya uyarı15:11 - İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu
15:08 - 'Gölge öğretmenlik projesi' ilk olarak Yozgat'ta başladı15:01 - İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması14:55 - Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?14:51 - Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini düştü14:38 - Ara tatilde 50 bin tatilci14:35 - Altun: Washington bir teröriste ev sahipliği yapmamalıdır14:31 - Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı14:28 - Mansur Yavaş, mahkemede ifade verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
12 bin yaşındaki Dipsiz gölün hesabını hangi müdür verecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 4
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
sürpriz kutusu 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 2
halk dili 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 2
zaten amerika'nın yarısı türk 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam