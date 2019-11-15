1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yediemin deposunda yer kalmadı, araçlar hurdaya döndü

Ankara'da trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip Etimesgut ilçesindeki yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye başladı
 15 Kasım 2019 15:33
Yazdır
Yediemin deposunda yer kalmadı, araçlar hurdaya döndü

Ankara'da çeşitli nedenlerle yediemin deposuna çekilen araçlar hurdaya dönmeye yüz tuttu.

Yıllardır otoparkta bulunan yüzlerce araç ise hurdaya döndü. Otoparkta, çok sayıda lüks otomobil ile birlikte ambulans, TIR, otobüs ve kamyonet gibi araçlar bulunuyor.

20 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 4 bin 300 araç ve bine yakın motosiklet bulunduğunu belirten işletmeci Aziz Öner, "Biz otopark işletmecileri olarak çok büyük sıkıntıdayız, çünkü artık buraya gelen arabalara yer bulamıyoruz. Buraya gelen arabalar çıkmıyor, her gün yaklaşık 100 arabaya geliyor ama ancak 10 araba çıkıyor. Ki burada bekleyen arabaların da değeri düşüyor" dedi.

'ARABALAR SATILMIYOR, ÇÜRÜYOR'

İcra ile satışa sunulan arabaların da çok geç satıldığını belirten Öner, "Bugün 100 bin TL değerinde olan araba 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor, hem devletimiz zarar ediyor. Düşünün 20 dönümlük bir arazideyiz ama burası bize yetmiyor. Gelen arabalar satılmıyor çünkü burada çürüyor. Şu anda plakasız motorlar geliyor. 5-6 yıl burada kalan motorlar var ama kimse gelip almıyor" diye konuştu.

Otopark çalışanı Burhan Ayhan ise, kendilerine gelen aracın otoparktan çıkmadığını ifade ederek, "Vatandaş buraya gelen arabayı gözden çıkarıyor. Yaklaşık 20 yıllık arabalar var burada ama onlarda artık hurdaya çıkmış durumda. Şu anda elimizde 500 bin lira değerinde araçlar bile var. Mesela 2 tane otobüs var, bir tanesi 2 milyon lira değerinde" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu
15 Kasım 2019 15:49		 İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu
15 Kasım 2019 15:11
Ara tatilde 50 bin tatilci
15 Kasım 2019 14:38		 Kartlı ödemeler yıl sonunda 1 trilyon lirayı aşacak
15 Kasım 2019 14:11
Nasıl dolandırılıyoruz? Bu uyarılara dikkat!
15 Kasım 2019 13:58		 Düğünde takılan ziynet eşyaları gelinin hakkı
15 Kasım 2019 06:51
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
15 Kasım 2019 06:30		 Bitlis'te köy köy gezip çocuklara hediye dağıtıyorlar
14 Kasım 2019 22:56
Türk mühendis, ABD'de ölü bulundu
14 Kasım 2019 21:14		 Tarlada giydiği şalvarın üreticisi oldu
14 Kasım 2019 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:53 - Sondan 3. olan kişiyi, mülakat sonrasında birinci yaptılar15:49 - 21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu15:47 - Mansur Yavaş'ın adını kullanarak 'iş vaadi'ne uyarı15:39 - Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor15:36 - Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi15:33 - Yediemin deposunda yer kalmadı, araçlar hurdaya döndü15:24 - Didier Drogba başkan adaylığını açıkladı15:19 - Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu15:19 - İntiharlara karşı yazılı, görsel ve sosyal medyaya uyarı15:11 - İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu
15:08 - 'Gölge öğretmenlik projesi' ilk olarak Yozgat'ta başladı15:01 - İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması14:55 - Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?14:51 - Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini düştü14:38 - Ara tatilde 50 bin tatilci14:35 - Altun: Washington bir teröriste ev sahipliği yapmamalıdır14:31 - Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı14:28 - Mansur Yavaş, mahkemede ifade verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
12 bin yaşındaki Dipsiz gölün hesabını hangi müdür verecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
zaten amerika'nın yarısı türk 1
halk dili 1
sakın gelme 2
neyim var portalı 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 2
memurlar.nette sözlük 2
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 4
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
SON İLANLAR
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam