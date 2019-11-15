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Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

Kütahya'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, hem eğitimlerini sürdürüyor hem de yemek yaparak ekonomiye katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor. Bazı okul ve kamu kurumların yemek ihtiyacı için günlük 2 bin 500 kişilik öğün yemeğin üretildiği okul, bu yılın 10 aylık döneminde yaklaşık 3 milyon liralık ciroya ulaştı
 15 Kasım 2019 15:39
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Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da yemek üretimi yaparak öğrendiklerini pekiştirip ekonomiye katkı sağlıyor. Bazı okul ve kamu kurumların yemek ihtiyacı için günlük 2 bin 500 kişilik öğün yemeğin üretildiği okul, bu yılın 10 aylık döneminde yaklaşık 3 milyon liralık ciroya ulaştı.

Lisede öğrenim gören öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılıp derece elde ederken öğrendikleri sayesinde mezuniyetten sonra rahatça iş bulabilecek olmanın mutluluğunu da yaşıyor.

Okul Müdürü Hakan Gölpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde mesleki faaliyetlerini üretime yönelik geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları üretim ve hizmet geliriyle 2019'un 10 ayında en fazla üretim ve hizmet geliri sağlayan 20 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi içinde yer aldıklarını belirten Gölpınar, şunları söyledi:

"Turizm alanlı bir liseyiz biz. Şu anda 330 öğrencimiz var. Biz 10'uncu sınıftan itibaren çocuklarımızı uygulama oteline başlatıyoruz. Yiyecek içecek hizmetleri alanı ve konaklama hizmetleri alanı var. Aynı zamanda burada otelcilik de yapıyoruz. 90 yataklı bir otelimiz de var. Dışarıdan gelen vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Şu anda Kütahya merkezde ve bazı ilçelerde, bazı okul ve kamu kurumlarına günlük 2 bin 500 öğün yemek üretiyoruz ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, 2019'un 10 ayında 3 milyon liralık ciroyla en fazla üretim ve hizmet geliri sağlayan 20 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi içinde yer aldık. Sevinçliyiz, gururluyuz."

Gölpınar, okulda güzel bir ortam sağladıklarını, öğrencilerin hem üretime hem de kazandıkları parayla aile bütçesine katkı sağladıklarını vurguladı.

Okulun yiyecek içecek alan şefi Gülden Doğru da öğrencilere okulda öğretilenleri, uygulama otelinde pekiştirmelerini sağladıklarını belirterek "Uygulama otelimizde yapılan çalışmalarda öğrencilerimiz birebir görev almaktalar, kendilerini geliştirmekteler. Bu da onların mesleki tecrübe edinmelerine destek oluyor. Öğrencilerimiz bu çalışmaların meyvelerini ilerleyen yıllarda mesleki anlamda alacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Okulun 12'inci sınıf öğrencisi Bahar Kara ise okulunu ve yaptığı işi çok sevdiğini aktardı. Öğrencilerden İlhan Erdem ve Muhammet Güler de ileride bu alanda kendilerini yetiştirip mesleklerinin en iyileri olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı
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