Mansur Yavaş'ın adını kullanarak 'iş vaadi'ne uyarı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Dolandırıcılık' Uyarısı!
|15 Kasım 2019 15:47
|Yazdır
Ankara Büyükşehir Belediyesi iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapanlara karşı başkentlileri uyardı
Büyükşehir Belediyesi'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada: Belediyemize ulaşan ihbarlara göre; bazı kötü niyetli kişiler tarafından, Büyükşehir belediyesi ve Belediye başkanımız Mansur Yavaş'ın adını kullanarak vatandaşlarımızı arayıp iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlenmiştir. Mesajı yayımlandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan, bu kitabı Trump'a verdi: Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi
15 Kasım 2019 18:26
|Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'na 'başarı' diledi
15 Kasım 2019 18:11
|İBB Başkanı İmamoğlu, Londra'da kredi aradı
15 Kasım 2019 17:57
|'Erdoğan'ın geçmişte verdiği sözlerin ve söylemlerinin takipçisi olacağız'
15 Kasım 2019 17:49
|Bakan Soylu: Siyanür satışı ile ilgili gerekenler yapılacak
15 Kasım 2019 17:08
|'İhracatını artıran ülkeler arasında yedinci sıradayız'
15 Kasım 2019 16:40
|Bakan Selçuk'tan 'Emine Bulut davası' açıklaması
15 Kasım 2019 16:32
|'Kadına şiddetin önlenmesi için Anayasa'yı bile değiştirmeye hazırız'
15 Kasım 2019 16:23
|'Teröristleri yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık'
15 Kasım 2019 14:28
|Gençlik ve Spor Bakanlığından iki ile 56 milyon liralık yatırım
15 Kasım 2019 14:16