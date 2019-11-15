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Mansur Yavaş'ın adını kullanarak 'iş vaadi'ne uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Dolandırıcılık' Uyarısı!
 15 Kasım 2019 15:47
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Mansur Yavaş'ın adını kullanarak 'iş vaadi'ne uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapanlara karşı başkentlileri uyardı

Büyükşehir Belediyesi'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada: Belediyemize ulaşan ihbarlara göre; bazı kötü niyetli kişiler tarafından, Büyükşehir belediyesi ve Belediye başkanımız Mansur Yavaş'ın adını kullanarak vatandaşlarımızı arayıp iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlenmiştir. Mesajı yayımlandı.
Memurlar.Net
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