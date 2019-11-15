1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Seda Özbek, Ziraat Bankası'nın faizsiz "genç girişimci esnaf kredisi" kullanarak ürettiği doğal ürünlerle ticaret yaparak, köydeki diğer kadınlara da örnek oldu
 15 Kasım 2019 15:49
Yazdır
21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki kadın girişimci, aldığı "genç girişimci kredisi"yle doğal gıda ürünleri imal ederek köydeki diğer kadınlara da örnek oldu.

İlçeye bağlı Tüfekçikonak Mahallesi'nde yaşayan ve Ziraat Bankası'nın genç girişimcilere yönelik başlattığı faizsiz genç girişimci esnaf kredisi kullanan Seda Özbek, aldığı 7 büyükbaş hayvanla süt ürünleri üretmeye başladı.

Zamanla ürünlerin çeşidini artırarak tereyağı, peynir, reçel, erişte, tarhana, salça ve turşu da üreten Özbek, ürünlerin ticaretinden iyi bir gelir elde etti.

Özbek, köydeki diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunarak ticaret atılmalarını sağladı ve üretilen doğal ürünlerin siparişine yetişemez hale geldi.

Üretmeye 19 yaşında başladığını ve devletin verdiği faizsiz kredinin bunda önemli bir yeri olduğunu ifade eden Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki kadınların da üretime katılmalarıyla onlara destek olduğunu belirtti.

Kadınların kalkınması adına birleşip gıda ürünleri üretmeye karar verdiklerini ifade eden Özbek, "Bizim için karlı da bir iş, evlerde de yapılabilen bir iş. Burası köy olduğu için herkesin ihtiyacı var. Kimisinin eşi yok, kimisinin borcu var benim gibi. Kiminin ihtiyacı var, taksidi var. Hamur işi zaten yıllardır yapılan bir iş köylerde. Herkes olumlu baktı. Olur mu olmaz mı derken çok şükür oldu" diye konuştu.

Farklı ürünler ürettiklerini ve hepsinin doğal olduğunu vurgulayan Özbek, şu bilgileri verdi:

"Tereyağımız var, pişmiş yoğurt kaymağından üretiyoruz. Süzme yoğurdumuz, kaşar lorumuz var. Ekşili tarhanamızda acı ve baharat yok, soğan, sarımsak, kırmızı biber, domates ve yoğurttan oluşuyor. Eriştelerimiz var, bol köy yumurtalı, kendi tavuklarımızdan elde ettiğimiz yumurtalardan üretiyoruz. Saclarda değil, çarşaflarda kurutuyoruz hem is duman kokusu olmuyor hem de pişince daha bereketli oluyor. Sebzeli eriştelerimiz var, sebzelerin hem özünü kullanıyoruz hem suyunu kullanıyoruz. Turşularımız var, kendi sirkelerimizden kurduk onları da, tamamen organik. Bahçe domateslerinden kurduğumuz turşularımız var yine. Odun ateşinde 12 saat boyunca başında beklediğimiz salça üretiyoruz. Ayva, şeftali, kayısı reçeli, kuşburnu ve çilek marmelatı yapıyoruz. Bunun yanında hayvancılığı da devam ettiriyoruz."

Torununun siparişlerinin yetişmesi için ona yardım eden babaannesi Ayşe Özbek ise Seda Özbek'in başarılı ve örnek bir iş yaptığını dile getirerek, "Böyle ürünlerden kazanıyor. 2 Çuval tarhanayı 3 bin liraya sattı. 2 çuval yine var yoğrulmuş. Turşuları var, reçelleri var, her ürünü yapıyor. Sirkeyi de yaptı. Şimdi yine yaylaya gidip elmanın sirkesini yapacak, o daha kıymetli" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yediemin deposunda yer kalmadı, araçlar hurdaya döndü
15 Kasım 2019 15:33		 İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu
15 Kasım 2019 15:11
Ara tatilde 50 bin tatilci
15 Kasım 2019 14:38		 Kartlı ödemeler yıl sonunda 1 trilyon lirayı aşacak
15 Kasım 2019 14:11
Nasıl dolandırılıyoruz? Bu uyarılara dikkat!
15 Kasım 2019 13:58		 Düğünde takılan ziynet eşyaları gelinin hakkı
15 Kasım 2019 06:51
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
15 Kasım 2019 06:30		 Bitlis'te köy köy gezip çocuklara hediye dağıtıyorlar
14 Kasım 2019 22:56
Türk mühendis, ABD'de ölü bulundu
14 Kasım 2019 21:14		 Tarlada giydiği şalvarın üreticisi oldu
14 Kasım 2019 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:53 - Sondan 3. olan kişiyi, mülakat sonrasında birinci yaptılar15:49 - 21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu15:47 - Mansur Yavaş'ın adını kullanarak 'iş vaadi'ne uyarı15:39 - Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor15:36 - Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi15:33 - Yediemin deposunda yer kalmadı, araçlar hurdaya döndü15:24 - Didier Drogba başkan adaylığını açıkladı15:19 - Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu15:19 - İntiharlara karşı yazılı, görsel ve sosyal medyaya uyarı15:11 - İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu
15:08 - 'Gölge öğretmenlik projesi' ilk olarak Yozgat'ta başladı15:01 - İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması14:55 - Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?14:51 - Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini düştü14:38 - Ara tatilde 50 bin tatilci14:35 - Altun: Washington bir teröriste ev sahipliği yapmamalıdır14:31 - Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı14:28 - Mansur Yavaş, mahkemede ifade verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
12 bin yaşındaki Dipsiz gölün hesabını hangi müdür verecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürpriz kutusu 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 4
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
dindar bir gençlik istiyorum 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 2
sakın gelme 2
zaten amerika'nın yarısı türk 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
SON İLANLAR
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam