21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki kadın girişimci, aldığı "genç girişimci kredisi"yle doğal gıda ürünleri imal ederek köydeki diğer kadınlara da örnek oldu.

İlçeye bağlı Tüfekçikonak Mahallesi'nde yaşayan ve Ziraat Bankası'nın genç girişimcilere yönelik başlattığı faizsiz genç girişimci esnaf kredisi kullanan Seda Özbek, aldığı 7 büyükbaş hayvanla süt ürünleri üretmeye başladı.

Zamanla ürünlerin çeşidini artırarak tereyağı, peynir, reçel, erişte, tarhana, salça ve turşu da üreten Özbek, ürünlerin ticaretinden iyi bir gelir elde etti.

Özbek, köydeki diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunarak ticaret atılmalarını sağladı ve üretilen doğal ürünlerin siparişine yetişemez hale geldi.

Üretmeye 19 yaşında başladığını ve devletin verdiği faizsiz kredinin bunda önemli bir yeri olduğunu ifade eden Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki kadınların da üretime katılmalarıyla onlara destek olduğunu belirtti.

Kadınların kalkınması adına birleşip gıda ürünleri üretmeye karar verdiklerini ifade eden Özbek, "Bizim için karlı da bir iş, evlerde de yapılabilen bir iş. Burası köy olduğu için herkesin ihtiyacı var. Kimisinin eşi yok, kimisinin borcu var benim gibi. Kiminin ihtiyacı var, taksidi var. Hamur işi zaten yıllardır yapılan bir iş köylerde. Herkes olumlu baktı. Olur mu olmaz mı derken çok şükür oldu" diye konuştu.

Farklı ürünler ürettiklerini ve hepsinin doğal olduğunu vurgulayan Özbek, şu bilgileri verdi:

"Tereyağımız var, pişmiş yoğurt kaymağından üretiyoruz. Süzme yoğurdumuz, kaşar lorumuz var. Ekşili tarhanamızda acı ve baharat yok, soğan, sarımsak, kırmızı biber, domates ve yoğurttan oluşuyor. Eriştelerimiz var, bol köy yumurtalı, kendi tavuklarımızdan elde ettiğimiz yumurtalardan üretiyoruz. Saclarda değil, çarşaflarda kurutuyoruz hem is duman kokusu olmuyor hem de pişince daha bereketli oluyor. Sebzeli eriştelerimiz var, sebzelerin hem özünü kullanıyoruz hem suyunu kullanıyoruz. Turşularımız var, kendi sirkelerimizden kurduk onları da, tamamen organik. Bahçe domateslerinden kurduğumuz turşularımız var yine. Odun ateşinde 12 saat boyunca başında beklediğimiz salça üretiyoruz. Ayva, şeftali, kayısı reçeli, kuşburnu ve çilek marmelatı yapıyoruz. Bunun yanında hayvancılığı da devam ettiriyoruz."

Torununun siparişlerinin yetişmesi için ona yardım eden babaannesi Ayşe Özbek ise Seda Özbek'in başarılı ve örnek bir iş yaptığını dile getirerek, "Böyle ürünlerden kazanıyor. 2 Çuval tarhanayı 3 bin liraya sattı. 2 çuval yine var yoğrulmuş. Turşuları var, reçelleri var, her ürünü yapıyor. Sirkeyi de yaptı. Şimdi yine yaylaya gidip elmanın sirkesini yapacak, o daha kıymetli" dedi.