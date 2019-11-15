Sondan 3. olan kişiyi, mülakat sonrasında birinci yaptılar
|15 Kasım 2019 15:53
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 7 Mayıs 2019 tarihli ilanında, 15 branşta, 1290 kadro için unvan değişikliği sınavı açtı.
Yazılı sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Sözlü sonrası başarı sıralaması, 14 Kasım 2019 tarihi itibariyle, Kurumun web sayfasında yayımlandı.
Bakanlık, sözlü sınava ilişkin olarak adayların kaç puan aldıklarını açıklamadı.
Bakanlığın web sitesinden, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yer aldı.
Matematikçi branşında, toplam 6 kadro yer alıyordu. 70'e yakın kişinin girdiği sınavda en yüksek puan alan 30 aday sözlü sınava alınmıştı.
Bakanlık, Matematikçi kadrosunda, yazılı sınavda sondan 3. olan adayı, sözlü sınavda verdiği yüksek notlarla, başarı sıralamasında birinci yaptı.
SOSYOLOG KADROSUNDA DA AYNI SONUÇ
Yine, 8 kişilik Sosyolog kadrosu için, yazılı sınavda 20. olan aday sözlü sınav sonuçlarıyla birlikte, başarı listesinde birinci olmuştur.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hastanede hekim ve yöneticilere 'mama' soruşturması
15 Kasım 2019 16:20
|Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi
15 Kasım 2019 15:36
|İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması
15 Kasım 2019 15:01
|Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı
15 Kasım 2019 14:31
|RTÜK'ten 'siyanür' açıklaması! Tavrımız katı olacak
15 Kasım 2019 14:17
|Bakanlık intihar vakalarına ilişkin araştırma komisyonu kurdu
15 Kasım 2019 13:33
|CTE Genel Müdürü: Cezaevlerinde 286 bin hükümlü ve tutuklu var
15 Kasım 2019 12:33
|Ticaret Bakanlığı, raportör ihtiyacı için tedbir alacak
15 Kasım 2019 12:25
|İstanbul için kuraklık tehlikesi artıyor
15 Kasım 2019 11:36
|Sağlıkta, bir branş için unvan değişikliği sınav duyurusu
15 Kasım 2019 11:36